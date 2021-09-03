ОАО «РЖД» приступит к развитию станции Урюпино в Волгоградской области





Для обеспечения вывоза возрастающих объемов продовольственных грузов и жмыхов ОАО «РЖД» приступит к развитию инфраструктуры железнодорожной станции Урюпино в Волгоградской области. Проект будет реализован на основе трёхстороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного 2 сентября между ОАО «РЖД», администрацией Волгоградской области и ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод».

Свои подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов и генеральный директор Урюпинского маслоэкстракционного завода Алексей Шкарупа. Текст соглашения содержит взаимные обязательства сторон в части реконструкции и ремонта железнодорожных путей как общего, так и необщего пользования, расположенных в районе станции Урюпино.





"Совместный проект будет способствовать росту экономического потенциала Волгоградского региона, созданию условий для повышения технологичности перевозок и полному удовлетворению потребностей Урюпинского маслоэкстракционного завода в транспортных услугах", – отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Необходимость развития коммерческой инфраструктуры станции Урюпино обусловлена модернизацией и увеличением объёмов производства Урюпинского маслоэкстракционного завода. После реализации проекта его продукция будет отправляться как во внутригосударственном сообщении (в регионы Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов), так и в экспортном (в Китай, Иран, Беларусь и Данию).

Развитие станции Урюпино подразумевает капитальный ремонт железнодорожных путей, съездов, стрелочных переводов, замену нескольких маневровых светофоров, а также монтаж систем освещения.