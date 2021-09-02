Экономика 02.09.2021 15:38
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02.09.2021 15:38
АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» выставило на смешанный электронный аукцион пакет акций, здание и участок в Волгоградской области. Имущество продается в рамках реализации профильных и непрофильных активов акционерного общества, сообщили ИА «Высота 102» в РТС-Тендер.
На продажу выставлено здание мастерских (гаражей) на улице Прибалтийской, 17а в волгоградском поселке Нижние Баррикады площадью 311,5 квадратных метра и стоимостью 430 тысяч рублей. Еще один лот – пакет 20 акций ЗАО «ПФО «Баррикады» за 3 млн 480 тысяч рублей.
Волгоградское оборонное предприятия также решило избавиться от участка в городе Ленинске площадью 7849 квадратных метров, предназначенного для строительства производственного объекта. Объект находится по адресу ул. Ленина, 127 – здесь в советские годы работал механический завод. За землю «Титан-Баррикады» хотят выручить 2,9 млн рублей.
Приобрести имущество с торгов может любое юридическое или физическое лицо, в том числе иностранцы, но с соблюдением требований законодательства РФ.
ФНПЦ «Титан-Баррикады» в составе АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» входит в число крупных многопрофильных предприятий оборонного комплекса России. Завод занимается разработкой и выпуском вооружения для сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения и военно-морского флота.
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