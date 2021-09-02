Телеком 02.09.2021 15:43 Новости компаний
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02.09.2021 15:43 Новости компаний
Цифровая платформа «МТС. Регион» поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о численности, составе населения регионов и туристических потоках.
Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные BigData МТС по заданным параметрам. Регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и другие данные.
Вклад в создание платформы внесли эксперты Дальневосточного федерального университета, который принимает участие в разработке алгоритмов и методологии исследований.
Использование BigData помогает эффективно планировать развитие города и региона. Например, на основе «больших данных» можно объективно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.
Анализ туристических потоков подразумевает оценку фактического количества туристов, средней продолжительности поездки, наиболее востребованных видов транспорта и самых популярных локаций. Также BigData дает возможность составить усредненный «портрет» туриста, в том числе посмотреть социально-демографические характеристики, уровень дохода и сферу интересов. Эти данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима.
МТС реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах России. Платформа «МТС. Регион» позволяет автоматизировать сбор аналитики, в результате клиент получает регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования. Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать. Специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Автоматизированный подход позволяет отслеживать динамику многочисленных процессов и гибко реагировать на изменения.
«Планирование развития регионов на основе BigData, создание цифровых моделей городов – один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты.Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью», - отметил президент МТС Вячеслав Николаев.
Аналитика BigData позволяет выявлять неочевидные тенденции в развитии городов и учитывать их при принятии управленческих решений. Например, в Самарской области с помощью аналитики МТС министерство туризма подсчитало, что в 2020 году в два раза увеличилась средняя продолжительность поездки в регион, в результате туристы тратили на отдых в области в среднем на 30 процентов больше, чем в предыдущие годы. Также на основе данных платформы был сформирован рейтинг регионов, откуда приезжают туристы, проведён анализ сезонности, выявлены объекты притяжения, спрогнозирован объем турпотока и определены приоритетные направления для развития авиасообщения. В результате министерство транспорта и департамент туризма запустили программу субсидирования авиабилетов из Калининградской области.
Для подключения услуги «МТС. Регион» необходимо обратиться к персональному менеджеру или написать на mts.region@mts.ru.
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