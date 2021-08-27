«Глянь, что творит!»: пьяную женщину-водителя волгоградцы сдали полиции (ВИДЕО)

Происшествия 27.08.2021 13:31
0
27.08.2021 13:31
Двое волгоградцев помогли полицейским вычислить и задержать пьяную женщину, которая за рулем иномарки создавала реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне в полицию поступило сообщение от граждан, что в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Латошинской женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", совершает опасные маневры. Машина периодически выезжала на встречную полосу и обочину.
Очевидцы опасного поведения женщины на дороге - водитель и пассажир попутного автомобиля, проявили активную гражданскую позицию, вызвали сотрудников полиции, сопровождали машину нарушительницы и дождались приезда инспекторов. Также граждане передали прибывшим на место полицейским видеозапись, свидетельствующую о нетрезвом вождении.
Инспекторы ДПС задержали 47-летнюю жительницу Волгограда, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Женщина отрицала, что автомобилем управляла она, и от прохождения освидетельствования отказалась.
"С утра я уже опохмелилась", - заявила нарушительница полицейскому. В отношении водителя составлен административный материл. Женщине грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
Реклама
В квартире волгоградцев из-под земли забил фонтан27.08.2021 13:34
Происшествия 27.08.2021 13:34
В Волгограде взорвали две бомбы27.08.2021 08:36
Происшествия 27.08.2021 08:36
Частная неотложка попала в ДТП на границе с Волгоградом26.08.2021 16:41
Происшествия 26.08.2021 16:41
В Волгограде водитель люксовой иномарки врезался в такси с пассажирами26.08.2021 11:30
Происшествия 26.08.2021 11:30
Четыре человека пострадали в Волгоградской области в дорожной аварии26.08.2021 11:11
Происшествия 26.08.2021 11:11
Безработный с ножом заставил жителя Волжского оплатить покупки25.08.2021 14:00
Происшествия 25.08.2021 14:00
В Волжском второй раз горел заброшенный вытрезвитель25.08.2021 09:28
Происшествия 25.08.2021 09:28
В Волгоградской области утонул 11-летний мальчик25.08.2021 07:50
Происшествия 25.08.2021 07:50
На волгоградском водохранилище сел на мель грузовой паром с пассажирами и арбузами24.08.2021 10:57
Происшествия 24.08.2021 10:57
Пьяный тракторист уложил женщину и ребенка из Москвы в волгоградскую больницу24.08.2021 10:56
Происшествия 24.08.2021 10:56
Под Волгоградом грузовик столкнулся с рейсовым автобусом24.08.2021 10:46
Происшествия 24.08.2021 10:46
Шторм сорвал крыши зданий в двух поселках и хуторе Волгоградской области23.08.2021 19:27
Происшествия 23.08.2021 19:27
Мост под многотонным грузовиком обрушился в Волгоградской области23.08.2021 17:55
Происшествия 23.08.2021 17:55
Дворник из Волгограда взял 800 тыс рублей в кредит и перевел их аферисту23.08.2021 11:04
Происшествия 23.08.2021 11:04
Мужчина погиб в пожаре на севере Волгограда23.08.2021 10:52
Происшествия 23.08.2021 10:52
Реклама