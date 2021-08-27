«Глянь, что творит!»: пьяную женщину-водителя волгоградцы сдали полиции (ВИДЕО)











Двое волгоградцев помогли полицейским вычислить и задержать пьяную женщину, которая за рулем иномарки создавала реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне в полицию поступило сообщение от граждан, что в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Латошинской женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", совершает опасные маневры. Машина периодически выезжала на встречную полосу и обочину.

Очевидцы опасного поведения женщины на дороге - водитель и пассажир попутного автомобиля, проявили активную гражданскую позицию, вызвали сотрудников полиции, сопровождали машину нарушительницы и дождались приезда инспекторов. Также граждане передали прибывшим на место полицейским видеозапись, свидетельствующую о нетрезвом вождении.





Инспекторы ДПС задержали 47-летнюю жительницу Волгограда, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Женщина отрицала, что автомобилем управляла она, и от прохождения освидетельствования отказалась.

"С утра я уже опохмелилась", - заявила нарушительница полицейскому. В отношении водителя составлен административный материл. Женщине грозит крупный штраф и лишение водительских прав.



