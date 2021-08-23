В Волгограде УК оштрафовали за прошлогодний снег





Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области о назначении штрафа в размере 125 тысяч рублей УК «Комарово». Соответствующее решение было вынесено на днях. В госжилинспекции пояснили, что поводом для назначения солидного штрафа стали неубранные от снега проезды и пешеходные дорожки, что зафиксировали специалисты во время проверки территорий около домов №№37,52 по ул. Тимирязева и дома №12 по ул. Ивановского в один из зимних месяцев. Госжилнадзор поначалу оштрафовал УК на 250 тысяч рублей, однако арбитражный суд Волгоградской области снизил его размер до 125 тысяч.



