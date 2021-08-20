Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»





Снижение общего уровня преступности произошло в Волгоградской области в первом полугодии текущего года. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на полугодовой коллегии прокуратуры Волгоградской области констатировали, что на формирование такой динамики влияние вновь оказали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Так, на 13% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. На 36% снизилось число убийств, на 17,7% меньше зафиксировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 5,1% снизилось количество краж и на 27,7% - грабежей.





Однако больше стало преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На такой "удаленке" за полгода было совершено 4362 преступления - это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Итоговая коллегия прошла сегодня в Волгограде под председательством прокурора региона Дениса Костенко с участием начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константина Сомова. Было отмечено, что в первом полугодии текущего года прокуроры в сфере надзора за исполнением федерального законодательства выявили порядка 29 тысяч нарушений. По их инициативе к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 10,1 тысячи должностных лиц. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено более 140 уголовных дел.





На особом контроле органов прокуратуры области остаются вопросы погашения задолженности по заработной плате, обеспечения прав граждан на безопасные условия труда, соблюдения прав несовершеннолетних. Первостепенными являются вопросы соблюдения законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законности реализации уполномоченными органами власти функций по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Обеспечивается надзорное сопровождение реализации национальных проектов. С начала текущего года по материалам надзорного органа возбуждено 21 уголовное дело в связи с нарушениями, допускаемыми при освоении бюджетных средств, выделенных на эти цели.

Фото: пресс-службы прокуратуры Волгоградской области