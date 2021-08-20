Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»

Общество 20.08.2021 16:36
0
20.08.2021 16:36
Снижение общего уровня преступности произошло в Волгоградской области в первом полугодии текущего года. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на полугодовой коллегии прокуратуры Волгоградской области констатировали, что на формирование такой динамики влияние вновь оказали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Так, на 13% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. На 36% снизилось число убийств, на 17,7% меньше зафиксировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 5,1% снизилось количество краж и на 27,7% - грабежей.
Однако больше стало преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На такой "удаленке" за полгода было совершено 4362 преступления - это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Итоговая коллегия прошла сегодня в Волгограде под председательством прокурора региона Дениса Костенко с участием начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константина Сомова. Было отмечено, что в первом полугодии текущего года прокуроры в сфере надзора за исполнением федерального законодательства выявили порядка 29 тысяч нарушений. По их инициативе к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 10,1 тысячи должностных лиц. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено более 140 уголовных дел.
На особом контроле органов прокуратуры области остаются вопросы погашения задолженности по заработной плате, обеспечения прав граждан на безопасные условия труда, соблюдения прав несовершеннолетних. Первостепенными являются вопросы соблюдения законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законности реализации уполномоченными органами власти функций по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Обеспечивается надзорное сопровождение реализации национальных проектов. С начала текущего года по материалам надзорного органа возбуждено 21 уголовное дело в связи с нарушениями, допускаемыми при освоении бюджетных средств, выделенных на эти цели.
Фото: пресс-службы прокуратуры Волгоградской области
Реклама
Волгоградский губернатор рассказал жителям о планах на будущее20.08.2021 22:20
Общество 20.08.2021 22:20
В Волгограде УК хочет замуровать инвалида-астматика в квартире с рухнувшим балконом20.08.2021 19:30
Общество 20.08.2021 19:30
Третью школу на 1000 мест построят в Волгограде20.08.2021 16:10
Общество 20.08.2021 16:10
Многомиллионный долг троих виновников взрыва дома в Волгограде выставили на торги20.08.2021 14:57
Общество 20.08.2021 14:57
Очередной апокалипсис: на Волгоградскую область надвигается шторм с грозой и градом20.08.2021 13:30
Общество 20.08.2021 13:30
Росстат одел волгоградских школьников по «смешным» ценам20.08.2021 12:58
Общество 20.08.2021 12:58
Волонтеры ВгАЗа оказали помощь волгоградским детям20.08.2021 12:26
Общество 20.08.2021 12:26
Все хуже и больше: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступать20.08.2021 11:48
Общество 20.08.2021 11:48
В Волгограде опостылевшей жильцам УК пригрозили лишением лицензии20.08.2021 11:19
Общество 20.08.2021 11:19
Ростовская компания отремонтирует 15 дорог в Волгограде за четверть миллиарда рублей20.08.2021 10:50
Общество 20.08.2021 10:50
Десятка лучших: в свой 20-й День рождения «ЕвроХим» чествует лучших профессионалов20.08.2021 10:42
Общество 20.08.2021 10:42
В Волгограде занялись распилом после песчаной бури20.08.2021 10:07
Общество 20.08.2021 10:07
В отношении директора волжского аквапарка возбудили дело после скандала с ребенком-инвалидом20.08.2021 08:05
Общество 20.08.2021 08:05
Жительница Волгоградской области умоляет сделать ей прививку от коронавируса19.08.2021 19:41
Общество 19.08.2021 19:41
«Вселенский потоп»: на юге Волгограда в подвалы домов несколько часов хлещет вода (ВИДЕО)19.08.2021 16:29
Общество 19.08.2021 16:29
Реклама