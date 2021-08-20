В Волгограде опостылевшей жильцам УК пригрозили лишением лицензии





Ряд УК в Волгограде уличили в нарушениях при проверки качества аварийно-диспетчерского обслуживания жилого фонда. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилнадзоре, с начала 2021 года зафиксировано 90 обращений о ненадлежащей работе АДС. По информации региональной ГЖИ, контрольно-надзорные мероприятия проводятся в первую очередь там, откуда поступают жалобы жителей. Так, инспекторы установили, что управляющей организацией ООО «УК Жилищный стандарт» не организована работа АДС: документы, подтверждающие наличие собственной или специализированной службы, не представлены, в результате чего ей выписан штраф – 150 тысяч рублей. Напомним, на отвратительную работу этой УК неоднократно жаловались волгоградцы, которые возмущались захламленными дворами, отсутствием усилий управляющей компании по поддержанию в порядке мест общего пользования и внутренних сетей.

Всего с начала 20211 года госжилнадзором по результатам проведенных проверок вынесено 13 постановлений об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму в 1,95 млн рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении 12 дел об административных правонарушениях в отношении ООО «УК Ворошиловского района», ООО «УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА», ООО «ЖЭУ на Ангарском», ООО «ЖЭУ-14», ООО «Волгоград Южный», ООО «Жилконтроль», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Алые паруса», ООО «УК «Уютный город».

Несоблюдение управляющей организацией требований по осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания является грубым нарушением лицензионных требований и при повторном нарушении грозит исключением МКД из реестра лицензий, что может привести к аннулированию разрешительного документа на право ведения деятельности.



