Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улице

Расследования 16.08.2021 15:34
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16.08.2021 15:34
Сегодня полицейские нашли 7-летнего мальчика, который накануне ушел из дома в Красноармейском районе в неизвестном направлении. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с сообщением о пропаже сына накануне вечером в полицию обратилась жительница района. Она сообщила, что ее ребенок в 19.30 ушел гулять и домой не вернулся.
Районный отдел полиции был поднят по тревоге. Поиски пропавшего ребенка шли всю ночь и весь день. Проводилось обследование подъездов, дворов, парков Красноармейского района. Сегодня в около 15:00 мальчика нашли на улице Голубева.
Со слов ребенка, он ночевал у друзей. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства.
Известно, что семья мальчика состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 43-летняя мать воспитывает четверых детей одна, периодически злоупотребляет спиртными напитками и неоднократно привлекалась к административной ответственности. В отношении женщины составлен очередной протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы также будут направлены в органы опеки.
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