Экономика

Банк «Открытие»: инфляция в июле замедлилась недостаточно

Экономика 14.08.2021 11:48
0
14.08.2021 11:48


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал ситуацию с инфляцией, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Данные по инфляции в России по итогам июля оказались не вполне оптимистичными. Несмотря на то, что рост цен (0,31% м/м) опустился ниже уровня июля 2020 г. (0,35% м/м), замедление было вызвано в первую очередь падением цен на плодоовощную продукцию. Базовая инфляция, исключающая краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов – они носят административный, событийный, а также сезонный характер – в июле замедлилась относительно мая-июня (0,47% по сравнению с 0,75-0,82% в мае-июне), но замедлилась недостаточно. Рост цен по базовому набору остался выше как целевого уровня Банка России, так и уровней июля 2020 г. (0,26%), в результате чего годовой темп базовой инфляции вырос с 6,6% г/г до 6,8% г/г, что может выступить дополнительным сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики.
Впрочем, следующее заседание Совета директоров Банка России состоится лишь 10 сентября, когда будут дополнительно опубликованы данные по инфляции за август. В отсутствие шоков на валютном рынке, в августе мы ожидаем снижение уровня цен на 0,15-0,2 п.п., в годовом выражении темп роста может замедлится с 6,5% г/г до 6,2-6,3% г/г. Такая динамика будет главным образом обусловлена сезонным снижением ранее заметно выросших цен на плодоовощную продукцию, и в меньшей степени – замедлением роста цен на остальные товары и услуги.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
13.08.2021 19:09
Экономика 13.08.2021 19:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 14:06
Экономика 13.08.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 10:38
Экономика 13.08.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 15:47
Экономика 12.08.2021 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 13:02
Экономика 12.08.2021 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 10:25
Экономика 12.08.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2021 13:20
Экономика 11.08.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2021 12:49
Экономика 11.08.2021 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2021 10:17
Экономика 11.08.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2021 14:45
Экономика 10.08.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2021 09:51
Экономика 10.08.2021 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2021 09:19
Экономика 10.08.2021 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2021 17:05
Экономика 09.08.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2021 15:14
Экономика 09.08.2021 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2021 12:48
Экономика 09.08.2021 12:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:20
Двухлетний ребенок умер от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
«Шестерка» задержала поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
Обстановка ухудшается: все больше больных COVID выявляют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Засуха и суперливни: экстремальные прогнозы для Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
В центре Волгограда на сэкономленный миллион высадят деревьяСмотреть фотографии
10:21
В городе Волгоградской области закрыли кинотеатр из-за вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
09:34
Подростков с набитыми «дурью» рюкзаками задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Два человека пострадали в ДТП с такси в ВолжскомСмотреть фотографии
08:48
Прима волгоградского театра скончалась на 49-ом году жизниСмотреть фотографии
21:25
На острове Сарпинский в Волгограде восстанавливают электроснабжение после буриСмотреть фотографии
20:08
Подросток умер после катания на велосипеде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Волгоградским чиновником с громкой фамилией займется полиция после незаконного сноса парковкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Волгоградские торговые сети обойдут проверки на предмет завышения цен на продуктыСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области потушили дымящийся лесСмотреть фотографии
15:59
Владельца волжского аквапарка «ХХI» век накажут рублем за отказ в отдыхе ребенку-аутистуСмотреть фотографии
15:39
Осужден 17-летний убийца двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Мэрия Михайловки Волгоградской области незаконно проавансировала строительство детского садаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области от коронавируса умер 18-летний пареньСмотреть фотографии
14:08
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом растет с каждым днемСмотреть фотографии
13:48
Скандал с брошенным в волгоградской больнице ребенком вышел на уголовный уровеньСмотреть фотографии
13:18
«Словно в гигантской паутине»: дымящий лес в Волгоградской области сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Портил и угонял: "букет" уголовных дел собрал из-за авто экс-супруги житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Крыл матом и оскорблял: на дебошира из севшего в Волгограде самолета завели уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
В Садах Придонья отметили престольный праздник храмаСмотреть фотографии
11:07
Из-за самочувствия ребенка в Волгограде экстренно сел самолетСмотреть фотографии
10:16
Телефонный аферист выудил у волгоградского бизнесмена 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области составили рейтинг популярных прививочных пунктов среди ТРЦСмотреть фотографии
10:03
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Град и вырванные с корнем дубы: стихия набедокурила на острове Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Агенту «Росгосстраха» из города Новоаннинский Валентине Бондаревой объявлена благодарность Президента РФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 