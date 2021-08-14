Банк «Открытие»: инфляция в июле замедлилась недостаточно

Экономика 14.08.2021 11:48
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14.08.2021 11:48
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал ситуацию с инфляцией, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Данные по инфляции в России по итогам июля оказались не вполне оптимистичными. Несмотря на то, что рост цен (0,31% м/м) опустился ниже уровня июля 2020 г. (0,35% м/м), замедление было вызвано в первую очередь падением цен на плодоовощную продукцию. Базовая инфляция, исключающая краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов – они носят административный, событийный, а также сезонный характер – в июле замедлилась относительно мая-июня (0,47% по сравнению с 0,75-0,82% в мае-июне), но замедлилась недостаточно. Рост цен по базовому набору остался выше как целевого уровня Банка России, так и уровней июля 2020 г. (0,26%), в результате чего годовой темп базовой инфляции вырос с 6,6% г/г до 6,8% г/г, что может выступить дополнительным сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики.
Впрочем, следующее заседание Совета директоров Банка России состоится лишь 10 сентября, когда будут дополнительно опубликованы данные по инфляции за август. В отсутствие шоков на валютном рынке, в августе мы ожидаем снижение уровня цен на 0,15-0,2 п.п., в годовом выражении темп роста может замедлится с 6,5% г/г до 6,2-6,3% г/г. Такая динамика будет главным образом обусловлена сезонным снижением ранее заметно выросших цен на плодоовощную продукцию, и в меньшей степени – замедлением роста цен на остальные товары и услуги.
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