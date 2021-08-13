На острове Сарпинский в Волгограде восстанавливают электроснабжение после бури

Общество 13.08.2021 21:25
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13.08.2021 21:25
Жители нескольких населенных пунктов на острове Сарпинский в Волгограде до сих пор остаются без электричества после бури и ливня, которые здесь пронеслись накануне. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сотовые телефоны не работают из-за отсутствия подзарядки, пожилые люди задыхаются в своих домах – не работают кондиционеры. Островитяне утверждают, что самая сложная ситуация в хуторе Песчаный, а также в нескольких СНТ. «На окраине Кожзавода свет делают, а когда он будет у нас, неизвестно», – переживают волгоградцы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг», на данный момент проводится перетяжка провода на воздушной линии. Частично потребители уже подключены к электроснабжению, в домах остальных появится свет по завершению работ.
Напомним, накануне эпицентром внезапно обрушившийся стихии на Волгоград стал остров Сарпинский. По словам местных жителей, сила ветра была такова, что деревья вырывало с корнем и они падали на провода. В результате было нарушено электроснабжение острова, а из-за поваленных деревьев были перекрыты некоторые дороги.
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