Общество

Паспорт и СНИЛС: ВАИЖК выдает ипотеку по двум документам

Общество 16.08.2021 08:58 Реклама
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16.08.2021 08:58 Реклама


АО «ВАИЖК» — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок по программе «Легкая ипотека» от заемщиков на покупку квартир на первичном и вторичном рынке, а также на рефинансирование имеющейся ипотеки.
«Если нет времени собирать большой пакет документов, работодатель находится далеко от Волгограда или вы самозанятый, то эта программа для вас, —  пояснили ИА «Высота 102» в компании. — Оформить «Легкую ипотеку» можно по двум документам — паспорт и СНИЛС. Это быстро и просто». 
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня. 
Подробности об условиях предоставления займа по программе «Легкая ипотека».

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