Паспорт и СНИЛС: ВАИЖК выдает ипотеку по двум документам





АО «ВАИЖК» — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок по программе «Легкая ипотека» от заемщиков на покупку квартир на первичном и вторичном рынке, а также на рефинансирование имеющейся ипотеки.

«Если нет времени собирать большой пакет документов, работодатель находится далеко от Волгограда или вы самозанятый, то эта программа для вас, — пояснили ИА «Высота 102» в компании. — Оформить «Легкую ипотеку» можно по двум документам — паспорт и СНИЛС. Это быстро и просто».

ivlg.ru , около 80% решений принимается в течение дня. Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте, около 80% решений принимается в течение дня.

«Легкая ипотека» . Подробности об условиях предоставления займа по программе



