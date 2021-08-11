В центре Волгограда опрокинулась иномарка с водителем без прав (ВИДЕО)











С травмой головы и открытым переломом руки госпитализирован 20-летний водитель автомобиля Nissan Primera, перевернувшегося на проспекте им. Ленина в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, у волгоградца нет водительского удостоверения, за что его уже штрафовали в мае 2020 года.

По предварительным данным, авария произошла сегодня около 15.20 напротив остановки «Медицинский университет»: Nissan врезался во внедорожник Mitsubishi и от удара опрокинулся. По словам очевидцев, легковая машина ехала на большой скорости, когда загорелся желтый сигнал светофора, и водитель Nissan начал перестроение. На соседней полосе ехал другой автомобиль, с которым иномарка столкнулась по касательной. Помимо водителя в Nissan находились пассажиры, они получили порезы.