Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублей

Общество 10.08.2021 13:30
0
10.08.2021 13:30
Уголовное дело в связи с полной невыплатой зарплаты более двух месяцев возбуждено в отношении директора коммерческой фирмы - партнера пивоваренного завода в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, компания задолжала 40 работникам более 2,1 млн рублей.
Зарплату сотрудникам не выдавали с марта по июнь 2021 года включительно. При этом деньги на счета фирмы поступали, только тратились они на другие нужды: оплату коммунальных услуг, ГСМ и прочее. Прокуратура подала иски в интересах работников о взыскании задолженности по зарплате в Ворошиловский районный суд, дела находятся на рассмотрении. Уголовное дело в отношении директора расследуют следователи районного СО СУ СКР по Волгоградской области.
По данным информагентства, речь идет об ООО «Штерн», директором которого является Дмитрий Дзюбак. Основным видом деятельности компании, согласно сведениям в системе СПАРК, является распределение электроэнергии. Среди дополнительных видов числится, в том числе, производство солода, промышленных газов, пара и горячей воды, обеспечение работоспособности котельных.
Фото: Voyagerix, ru.depositphotos.com.
Реклама
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в Волгограде10.08.2021 15:46
Общество 10.08.2021 15:46
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской области10.08.2021 14:17
Общество 10.08.2021 14:17
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвы10.08.2021 12:06
Общество 10.08.2021 12:06
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в Волгограде10.08.2021 11:26
Общество 10.08.2021 11:26
В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долгов10.08.2021 10:03
Общество 10.08.2021 10:03
«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубы10.08.2021 08:45
Общество 10.08.2021 08:45
В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике Волжского09.08.2021 20:11
Общество 09.08.2021 20:11
В Волгоградской области подвели итоги роста цен на все09.08.2021 18:44
Общество 09.08.2021 18:44
Под Волгоградом началось строительство нового моста через ерик Осинки09.08.2021 17:57
Общество 09.08.2021 17:57
В Волгограде 21-летняя девушка умерла от коронавируса09.08.2021 15:43
Общество 09.08.2021 15:43
«Точка роста» для юных химиков и физиков откроется в волгоградской глубинке09.08.2021 14:39
Общество 09.08.2021 14:39
Как школьную столовую прошлого века превратить в современное кафе: в Волгограде стартовал видеопроект "Ремейк SтолоVки"09.08.2021 13:15
Общество 09.08.2021 13:15
Проект расчистки Ахтубы в Волжском выведут на межрегиональный уровень09.08.2021 13:13
Общество 09.08.2021 13:13
В Волгоградской области умирают от коронавируса чаще, чем в Москве09.08.2021 12:56
Общество 09.08.2021 12:56
Волгоградцев удивили "пьяные" бордюры на ремонтируемой улице09.08.2021 10:51
Общество 09.08.2021 10:51
Реклама