Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублей





Уголовное дело в связи с полной невыплатой зарплаты более двух месяцев возбуждено в отношении директора коммерческой фирмы - партнера пивоваренного завода в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, компания задолжала 40 работникам более 2,1 млн рублей.

Зарплату сотрудникам не выдавали с марта по июнь 2021 года включительно. При этом деньги на счета фирмы поступали, только тратились они на другие нужды: оплату коммунальных услуг, ГСМ и прочее. Прокуратура подала иски в интересах работников о взыскании задолженности по зарплате в Ворошиловский районный суд, дела находятся на рассмотрении. Уголовное дело в отношении директора расследуют следователи районного СО СУ СКР по Волгоградской области.

По данным информагентства, речь идет об ООО «Штерн», директором которого является Дмитрий Дзюбак. Основным видом деятельности компании, согласно сведениям в системе СПАРК, является распределение электроэнергии. Среди дополнительных видов числится, в том числе, производство солода, промышленных газов, пара и горячей воды, обеспечение работоспособности котельных.

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