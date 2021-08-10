



Еще 329 человек заболели коронавирусом в Волгоградской области по итогам прошедших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также увеличилось количество скончавшихся от инфекции. Так, за прошедшие сутки умерли еще 16 человек. А всего в регионе коронавирус унес жизни уже 1970 человек.

Напомним, среднесуточная статистика держится последние дни примерно на одном и том же уровне – за день диагноз подтверждается примерно у 330 человек, количество умерших не падает ниже 15-16 человек.



