Двоих волгоградцев наградили за поимку маньяка-педофила

Общество 06.08.2021 15:41
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06.08.2021 15:41
Благодарственные письма и ценные подарки от имени руководства УМВД России по городу Волгограду вручены сегодня двоим местным жителям за помощь в задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, главный полицейский Волгограда Дмитрий Возжаев встретился с волгоградцами, поблагодарил их за активную жизненную позицию, проявленное неравнодушие и оказанное содействие.
Как ранее сообщало информагентство, Дмитрия Соболева, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки, задержали сотрудники магазина в Советском районе Волгограда. На подозреваемого им указал посетитель, который до этого видел фото злоумышленника в социальных сетях. Он начал кричать, что это педофил и его надо задержать, что и сделали сотрудники магазина. Мужчины удерживали Соболева до прибытия полиции.
Вечером 21 июля в Кировском районе Волгограда было совершено нападение на 14-летнюю девочку. Как установлено следствием, злоумышленник напал на школьницу, которая возвращалась домой. Он надругался над несовершеннолетней, а потом скрылся в неизвестном направлении.
Следственные органы установили личность мужчины. Потерпевшая опознала предполагаемого преступника. Им оказался безработный житель Кировского района Дмитрий Олегович Соболев, 1985 года рождения.
Несмотря на предпринятые злоумышленником меры конспирации и попытки скрыться от преследования, его местонахождение удалось установить. Задержанный сообщил следователям, что причастен к нападению на потерпевшую, полностью признав свою вину и рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. Он арестован по решению суда.
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