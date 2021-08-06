Двоих волгоградцев наградили за поимку маньяка-педофила





Благодарственные письма и ценные подарки от имени руководства УМВД России по городу Волгограду вручены сегодня двоим местным жителям за помощь в задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, главный полицейский Волгограда Дмитрий Возжаев встретился с волгоградцами, поблагодарил их за активную жизненную позицию, проявленное неравнодушие и оказанное содействие.





Как ранее сообщало информагентство, Дмитрия Соболева, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки, задержали сотрудники магазина в Советском районе Волгограда . На подозреваемого им указал посетитель, который до этого видел фото злоумышленника в социальных сетях. Он начал кричать, что это педофил и его надо задержать, что и сделали сотрудники магазина. Мужчины удерживали Соболева до прибытия полиции.

Вечером 21 июля в Кировском районе Волгограда было совершено нападение на 14-летнюю девочку. Как установлено следствием, злоумышленник напал на школьницу, которая возвращалась домой. Он надругался над несовершеннолетней, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Следственные органы установили личность мужчины. Потерпевшая опознала предполагаемого преступника. Им оказался безработный житель Кировского района Дмитрий Олегович Соболев, 1985 года рождения.

Несмотря на предпринятые злоумышленником меры конспирации и попытки скрыться от преследования, его местонахождение удалось установить. Задержанный сообщил следователям, что причастен к нападению на потерпевшую, полностью признав свою вину и рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. Он арестован по решению суда.



