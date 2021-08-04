Юг Волгограда зачистят от несанкционированных свалок





Муниципалитет объявил открытый аукцион на ликвидацию несанкционированных скоплений отходов в Красноармейском районе общим объёмом более 340 кубометров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, от свалок будут зачищены территории на подъеме дороги по ул. им. Куйбышева; на земельном участке в районе ул. Морской, 78 (пос. верхняя Судоверфь); в районе частных домовладений по ул. Дальняя (пос. верхняя Судоверфь): напротив дома №12 на склоне оврага; в частном секторе напротив дома по адресу ул. Новоаннинская, 19 (между предприятием «Сарептская мельница» и ж/д полотном); на участке по ул. Джека Лондона напротив бывшего завода шпалопропитки по направлению к жилому массиву по ул. Гремячинской и ул. Удмуртской; перед въездом на территорию бывшего мачтозавода; по ул. Удмуртской напротив домов №3 и 5 в районе ГСК №18 и металлических гаражей по направлению к ж/д полотну.

С начала года в Волгограде ликвидировано несколько десятков мест скопления мусора общим объемом почти 300 тысяч кубометров. Так, в Кировском районе в текущем году специалисты коммунального предприятия расчистили от мусора 10 территорий. Среди них свалка в пос. Саши Чекалина объёмом 947 кубометров, а также в границах земельного участка по ул. Окружная, 25 в объёме 150 кубометров. В Дзержинском районе муниципалитет ликвидировал 9 несанкционированных свалок, среди которых образовавшаяся в овражной зоне по адресу ул. им. Хорошева, 123 объёмом 200 кубометров. На севере Волгограда в Тракторозаводском районе в текущем году было ликвидировано пять свалок, в том числе по адресу ул. Жолудева, 11 – мусорные завалы убрали в течение одного дня после поступивших обращений жителей.

В 2020 году муниципалитет провел расчистку 16 свалок на территориях лесничеств, а также очистил захламленную территорию близ пос. Солнечный площадью 12 тысяч квадратных метров. Аналогичные работы были проведены в поселке С. Чекалина в Кировском районе, по ул. Пугачевской, Чебоксарской, Дубовской в Ворошиловском районе и на других городских территориях.

Фото из архива ИА "Высота 102".