



Стартовал прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для работы на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и иных выборах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облизбиркоме, заявки принимаются с 30 июля до 18:00 13 сентября 2021 года.

ИКВО принимает заявки от СМИ, зарегистрированных для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории только Волгоградской области или территории муниципального образования в области. Журналисты аккредитованных СМИ, согласно постановлению ЦИК РФ, могут наблюдать за процессом в течение всего периода голосования на участках и при установлении итогов голосования и определения результатов выборов. Волгоградские общественники так прокомментировали особенности предстоящей работы журналистов.

Антон Лукаш, эксперт Независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты Волгоградской области:

«Мы видим, что права аккредитованных журналистов на выборах конкретизированы и расширены. Особенно важным считаю следующее:

- возможность нахождения на участках все дни голосования и при проведении выездного голосования;

- фиксация ситуации при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты;

- присутствие при голосовании и подсчете голосов, ознакомление с протоколами комиссии об итогах голосования.

Журналист сегодня имеет все возможности объективного освещения выборов. А вот возможности недобросовестной ангажированной подачи информации, создания фейков, подрыва доверия к профессии журналиста сужаются, так как у представителей СМИ есть и логичные обязанности - не нарушать права избирателей, не оскорблять их честь и достоинство, воздерживаться от вмешательства в деятельность комиссии, соблюдать требования законодательства, общественный порядок и санитарно-эпидемиологический режим. Нарушение закона может стать причиной приостановки аккредитации или ее не получения".

Вячеслав Черепахин, председатель Волгоградского регионального отделения «Союза журналистов России», член Общественной палаты Волгогра д ской области:

«Из нового и полезного - прописано участие аккредитованных журналистов на вскрытии сейф-пакетов и на выездных голосованиях (ранее на некоторых УИК возникали разногласия). Важно - аккредитация дается только на выборные дни. В остальном - все понятно и несложно.

Лишний раз обращаю внимание, так как уже звонили и спрашивали, что работать на участках смогут журналисты только аккредитованных СМИ. Остальным удостоверение не поможет. Это лучше сразу учесть. А, если все же будут возникать вопросы или сложности - обращайтесь, юристы под рукой, будем помогать!".







