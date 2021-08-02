Общество

Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборы

Общество 02.08.2021 19:51
0
02.08.2021 19:51


Стартовал прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для работы на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и иных выборах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облизбиркоме, заявки принимаются с 30 июля до 18:00 13 сентября 2021 года. 
ИКВО принимает заявки от СМИ, зарегистрированных для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории только Волгоградской области или территории муниципального образования в области. Журналисты аккредитованных СМИ, согласно постановлению ЦИК РФ, могут наблюдать за процессом в течение всего периода голосования на участках и при установлении итогов голосования и определения результатов выборов. Волгоградские общественники так прокомментировали особенности предстоящей работы журналистов. 
Антон Лукаш, эксперт Независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты Волгоградской области:
«Мы видим, что права аккредитованных журналистов на выборах конкретизированы и расширены. Особенно важным считаю  следующее:
- возможность нахождения на участках все дни голосования и при проведении выездного голосования;
- фиксация ситуации при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты;
- присутствие при голосовании и подсчете голосов, ознакомление с протоколами комиссии об итогах голосования.
Журналист сегодня имеет все возможности объективного освещения выборов. А вот возможности недобросовестной ангажированной подачи информации, создания фейков, подрыва доверия к профессии журналиста сужаются, так как у представителей СМИ есть и логичные обязанности - не нарушать права избирателей, не оскорблять их честь и достоинство, воздерживаться от вмешательства в деятельность комиссии, соблюдать требования законодательства, общественный порядок и санитарно-эпидемиологический режим. Нарушение закона может стать причиной приостановки аккредитации или ее не получения".
Вячеслав Черепахин, председатель Волгоградского регионального отделения «Союза журналистов России», член Общественной палаты Волгоградской области:
«Из нового и полезного - прописано участие аккредитованных журналистов на вскрытии сейф-пакетов и на выездных голосованиях (ранее на некоторых УИК возникали разногласия). Важно - аккредитация дается только на  выборные дни. В остальном - все понятно и несложно.
Лишний раз обращаю  внимание, так как уже звонили и спрашивали, что работать на участках смогут журналисты только аккредитованных СМИ. Остальным удостоверение не поможет. Это лучше сразу учесть. А, если все же будут возникать вопросы или сложности - обращайтесь, юристы под рукой, будем помогать!".


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
02.08.2021 19:59
Общество 02.08.2021 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 19:53
Общество 02.08.2021 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 18:24
Общество 02.08.2021 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 18:20
Общество 02.08.2021 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 16:58
Общество 02.08.2021 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 15:10
Общество 02.08.2021 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 14:21
Общество 02.08.2021 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 13:47
Общество 02.08.2021 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 13:06
Общество 02.08.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 12:31
Общество 02.08.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2021 08:43
Общество 02.08.2021 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2021 12:15
Общество 01.08.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2021 11:10
Общество 01.08.2021 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2021 09:40
Общество 01.08.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2021 08:40
Общество 01.08.2021 08:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту МаргеловаСмотреть фотографии
19:53
Волгоградскую «Рублевку» продали за полценыСмотреть фотографии
19:51
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборыСмотреть фотографии
18:24
Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлиникеСмотреть фотографии
18:20
«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворительСмотреть фотографии
16:58
Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинацииСмотреть фотографии
16:54
Бешеную волчицу застрелили в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде поставили на рельсы завалившийся трамвайСмотреть фотографии
16:05
«Серебро в подарок»: «Ростелеком» на Юге дарит красивые телефонные номера с кодом 8 800Смотреть фотографии
15:10
Фонд капремонта Волгоградской области благоустроят за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:55
«У нее не было хронических болезней»: молодая волгоградка умерла от ковидаСмотреть фотографии
14:21
Пациент взыскал с частной стоматологии в Волжском крупную сумму за страдания с коронкамиСмотреть фотографии
13:47
Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
13:39
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Абоненты МегаФона смогут целый год бесплатно слушать Apple MusicСмотреть фотографии
13:06
Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочниковСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом водитель попал в занос и сбил детей-велосипедистовСмотреть фотографии
12:41
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказаниеСмотреть фотографии
12:31
Чиновников Волгоградской области озадачили перед началом учебного годаСмотреть фотографии
11:09
Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области сгорели три постройки: погиб мужчинаСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области выпал гигантский град (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
07:45
Под Волгоградом пастух подорвался на снарядахСмотреть фотографии
20:20
В Волгограде на похоронах перепутали гробыСмотреть фотографии
17:01
Забытые и разбитые: дороги во дворах Волгограда разваливаются на глазахСмотреть фотографии
14:15
Пик пройден?: заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизиласьСмотреть фотографии
13:05
КислоНемолочные продукты Садов Придонья названы инновацией годаСмотреть фотографии
12:34
Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Роспотребнадзор выясняет причины недомогания детей в волгоградском «Орленке»Смотреть фотографии
11:10
Военные из Индии прибыли в ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 