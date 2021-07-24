Общество

Останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сняли с торгов

Общество 24.07.2021 15:05
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24.07.2021 15:05


Сделка по продаже руин бывшего кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде не состоится – объект снят с торгов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию. Причина отмены торгов конкретно по этому лоту не поясняется.
Как ранее сообщало информагентство, полуразрушенное здание кинотеатра «Юбилейный» на проспекте Героев Сталинграда было выставлено на торги за 12,4 миллиона рублей. Объект реализовывался на основании постановления Иловлинского РОСП УФССП по Волгоградской области о продаже арестованного имущества от 29 апреля текущего года. Покупателя искали на культурно-зрелищное здание площадью 3045,6 кв.м. и земельный участок площадью 2600,8 кв.м. Указывалось, что на здание, собственником которого является ООО «Плюс», наложены ограничения в виде запрета на регистрационные действия.
Напомним, что в апреле текущего года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об изъятии из частной собственности бывшего кинотеатра «Юбилейный». Собственником «Юбилейного», от которого остались одни руины, как ранее сообщалось, являлось ООО «Плюс», зарегистрированное в Иловлинском районе Волгоградской области, принадлежащее родственнице бывшего депутата областной думы и экс-владельца торговой сети МАН Андрея Воробьева. Ранее фирму «Плюс» Иловлинский районный суд обязал содержать здание в надлежащем состоянии, однако фирма не исполнила это решение. 
Справка. Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2005 году здание было приватизировано волгоградским бизнесменом Андреем Воробьевым, бывшим владельцем торговой сети «МАН». Тогда по согласованию с властями бизнесмен выкупил здание из муниципальной собственности, и оно перешло в частные руки. После передачи кинотеатра коммерсантам, он прекратил свою деятельность. В настоящее время здание бывшего кинотеатра находится в аварийном состоянии. Высказывались даже предложения исключить «Юбилейный» из списков объектов культурного наследия и снести его. 

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