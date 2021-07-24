Происшествия 24.07.2021 09:18
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24.07.2021 09:18
Накануне на Камышинском хлопчатобумажном комбинате вспыхнул пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 20-45. В прядильном цехе предприятия в вытяжном бетонном канале размером 1,5х15х30 м горели хлопковые отложения на площади 30 кв.м. Пожарные расчеты 29-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.55 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность двигателя прядильной машины.
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