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В «Дубраву» под Волгоградом привезли первых кадетов-парашютистов

Главное 23.07.2021 15:21
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23.07.2021 15:21


Турбаза «Дубрава» на берегу ерика Верблюд в Среднеахтубинском районе приняла первых курсантов авиационно-спортивного клуба им. Числова – воспитанников военно-патриотического клуба «Высота» в Нехаевском районе. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель авиаклуба Алексей Соколов, для размещения подростков создана необходимая инфраструктура: меблированные домики, санузлы, спортивная площадка и охраняемая территория.


Воспитанники военно-патриотических клубов, казачьих и кадетских корпусов, юнармейцы со всех уголков Волгоградской области, Астраханской и Ростовской областей заселяются в «Дубраву» по четвергам. В течение следующих двух дней они посещают лекции и практические занятия по парашютному спорту на базе авиаклуба в Среднеахтубинском районе. В воскресенье дети прощаются с турбазой. Занятия с проживанием на базе «Дубравы» будут проводиться до конца лета и осенью, пока сезон позволяет отрабатывать прыжки с парашютом.

Авиационно-спортивный клуб имени А.М. Числова продолжает развиваться. Территорию аэродрома комплексно модернизируют, начались полноценные тренировки любителей и профессионалов парашютного спорта. Для занятий задействованы новый корпус летной подготовки, командно-диспетчерский пункт и четыре самолета Ан-2.
Модернизированная база авиаклуба станет учебно-методической площадкой военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард» — одного из 37-ми подобных центров по всей России. С инициативой об их создании выступил в марте 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения центра «Авангард» в Подмосковье. Турбаза «Дубрава» в перспективе станет постоянным местом размещения воспитанников «Авангарда».

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