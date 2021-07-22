Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационар

Общество 22.07.2021 14:36
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22.07.2021 14:36
Больницу №12 в Волгограде перепрофилируют для лечения ковидников. Как сообщил на сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, это будет сделано в рамках исполнения поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который поставил задачу подготовить в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе 8 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сейчас в регионе количество коечного фонда для таких пациентов составляет 4701 койка. Всего в регионе в 25 медучреждениях лечат больных коронавирусом. Так, вновь стал ковидным стационаром областной госпиталь ветеранов войны, а в детской больнице №8 развернуто отделение для лечения родителей с детьми, заразившихся коронавирусом.
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