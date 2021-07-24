Общество

Детская площадка в Волгограде заросла бурьяном

Общество 24.07.2021 11:59
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24.07.2021 11:59


В поселке Яблочный Ворошиловского района Волгограда детская площадка, расположенная на улице Панина,  заросла бурьяном. Как рассказала ИА "Высота 102" горожанка Галина Бочкова, такого безобразия они еще не видели. 
 «Я обращалась в интернет-приемную администрации Волгограда, звонила в администрацию Ворошиловского района, чтобы траву, наконец, скосили. Ничего не помогло. Сейчас каникулы, на площадке детей особенно много. Но состояние площадки ужасное – все заросло по пояс, там колючки, мусор и клещи. Так есть ли у нас на самом деле более важные дела в городе, чем ДЕТИ? Для коммунальщиков – это два часа работы, чтобы скосить сорняки. Жители нашего поселка не понимают, почему в городе, власти которого так много говорят о важности создания комфортных условий для горожан, не могут сделать такую малость для детей?», - искренне недоумевает Галина. 

Мы адресовали просьбу о помощи неравнодушной волгоградки в администрацию Волгограда. В мэрии пояснили, что обращение от жителей частного сектора в поселке Яблочный поступило в администрацию Ворошиловского района на прошлой неделе. В администрации также  заверили,  что  ближайшее время специалисты МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» организуют выезд на место и избавят площадку от зарослей.

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