Экономика

ВТБ запустил новый формат обслуживания клиентов

Экономика 22.07.2021 10:18 Новости компаний
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22.07.2021 10:18 Новости компаний


ВТБ запустил новый формат обслуживания клиентов - в торговых центрах. Новые точки уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, подобный формат работы с клиентами является для банка абсолютно новым. Он ориентирован на консультацию, выявление и оперативный подбор финансовых услуг для посетителей общественных пространств. Менеджеры банка смогут предложить для них оптимальные условия обслуживания из продуктовой линейки ВТБ. В ближайшее время в новом формате станет доступен весь спектр продуктов и услуг банка, которые можно будет оформить на месте с использованием цифрового подписания документов (в отличии от традиционных стоек, где предлагают ограниченный перечень продуктов и могут только оформить заявку).
«ВТБ стратегически важно обслуживать разные категории клиентов, предлагая передовую линейку продуктов и сервисов там, где им удобно. В этом году мы начали работу за пределами стандартного офиса. Уже функционирует формат «Банк на работе», в рамках которого выездные финансовые консультанты проводят презентацию и оформляют необходимые услуги. Следующим шагом стал новый формат обслуживания в торговых точках, где клиенты смогут начать или укрепить отношения с экосистемой ВТБ. Мы планируем, что точки вне отделений значительно увеличат охват потенциальных пользователей и позволят подробнее рассказать им о продуктах и услугах банка и его партнеров», – подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.
ВТБ также начал тестировать услугу «Банк рядом». Благодаря такому формату, каждый человек может назначить встречу с выездным финансовым консультантом в любом удобном для него месте: кафе, парке и т.д. В рамках пилотного проекта услуга доступна при оформлении на сайте банка для жителей Москвы, Ростова-на-Дону и еще 20 городов России. На встречу с клиентом консультант ВТБ приедет с планшетом, программное обеспечение которого позволит оформить заявку на продукты банка без обращения в офис.
На сегодняшний день в числе доступных продуктов в рамках нового сервиса ВТБ предлагает ипотеку, автокредит, кредит наличными, кредитную карту, рефинансирование, а также услуги сотовой связи ВТБ Мобайл. 
Благодаря опции цифрового подписания уже в четвертом квартале этого года большинство операций можно будет оформить в безбумажном формате, что не только является практичным и удобным для клиента, но и позволяет позаботиться об экологии.

 

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