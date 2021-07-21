Директора предприятия в Волгоградской области оштрафовали за сомнительную воду

Общество 21.07.2021 15:19
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21.07.2021 15:19
Директора муниципального предприятия в Кумылженском районе наказали за нарушение при организации снабжения селян питьевой водой. Руководителю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокураты Волгоградской области, выяснилось, что предприятие осуществляло добычу питьевой воды без соответствующей лицензии. Контроль исполнения наказания возьмет на себя прокуратура Кумылженского района.
Между тем, жители и других районов Волгоградской области также не дождутся, когда привлекут к ответственности и других руководителей за отвратительное водоснабжение. Почти каждый день в редакцию ИА "Высота 102" обращаются жители с жалобами на плохую воду. Например, в Палласовке из кранов иногда течет вода с червями. А в Урюпинске в некоторых домах месяцами из кранов хлещет грязная жижа цвета капучино. Жители устали менять выходящие из строя счетчики.
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