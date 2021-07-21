Телеком

Бизнес в объективе: «Ростелеком» в Волгограде оснастил системой видеонаблюдения компанию «Энергобилдинг»

Телеком 21.07.2021 11:37 Реклама
0
21.07.2021 11:37 Реклама


«Ростелеком» развернул и настроил систему видеонаблюдения для волгоградской компании, работающей в сфере недвижимости — ООО «Энергобилдинг». Специалисты национального провайдера установили 17 наружных IP-камер и подключили их к облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Цифровое решение транслирует видеоизображение территории со складскими и офисными помещениями, обеспечивает удаленный видеоконтроль за рабочими процессами, сохранностью имущества, помогает пресечению нежелательных действий работников и сторонних лиц.
«Для нашей компании установка видеокамер — производственная необходимость. Контроль за территорией базы важен и для нас, и для арендаторов. Это делает бизнес более безопасным и способствует профилактике нарушений правил распорядка, каких-либо противоправных действий, в том числе и в отношении нашего имущества»,— отметил Николай Водолазко, генеральный директор ООО «Энергобилдинг».
Трансляцию изображения пользователь может видеть в реальном времени или в записи с нескольких камер одновременно. В случае необходимости доступен просмотр видеоархива до 30 дней – они находятся в защищенном облачном хранилище «Ростелекома».
«Сервис “Видеонаблюдение для бизнеса” – эффективный инструмент для выполнения задач бизнеса любого масштаба. Защищенное хранение записей с камер в дата-центрах компании, простота и удобство управления через личный кабинет, настройки в соответствии с поставленными задачами делают ее востребованной у предприятий. Тем более, по подсчетам специалистов, облачное видеонаблюдение позволяет значительно экономить по сравнению с установкой аналоговых видеосистем», — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Видеонаблюдение для бизнеса»– облачное решение, и для его подключения не требуется сетевая инфраструктура. Доступ к видеокамерам обеспечивается через интернет, по защищенному каналу. Сегодня в Волгоградской области этим сервисом от национального цифрового провайдера пользуются более 200 предприятий и организаций.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Телеком
20.07.2021 14:27
Телеком 20.07.2021 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.07.2021 12:21
Телеком 19.07.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.07.2021 18:00
Телеком 15.07.2021 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.07.2021 16:24
Телеком 08.07.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2021 11:52
Телеком 07.07.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2021 11:09
Телеком 05.07.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.07.2021 13:39
Телеком 02.07.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2021 17:45
Телеком 30.06.2021 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2021 12:44
Телеком 30.06.2021 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 16:55
Телеком 28.06.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 15:28
Телеком 28.06.2021 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 11:52
Телеком 28.06.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 10:43
Телеком 28.06.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2021 15:12
Телеком 25.06.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2021 11:34
Телеком 25.06.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:10
Внезапный «паровозик» из двух машин сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Осталось недолго: как выглядит волгоградский стадион-ветеран в ожидании сноса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:43
На Волгоградскую область несется штормСмотреть фотографии
15:24
У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из ТамбоваСмотреть фотографии
15:19
Директора предприятия в Волгоградской области оштрафовали за сомнительную водуСмотреть фотографии
15:07
Вечная «Память»?: депутаты «похоронили» проект прокуратуры о ритуальной сфере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Цены на морковь обрушились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Похищенную нефть в Волгоградской области пытались провести в зерновозе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Мишустин дал денег на спасение города от Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области развернут еще тысячу коек для пациентов с СOVID-19Смотреть фотографии
12:33
Волгоградская область бьет антирекорды по заболевшим коронавирусомСмотреть фотографии
12:31
В рамках рабочего визита руководство компании «ЕвроХим» обсудило заключительные этапы строительства Гремячинского горно-обогатительного комбинатаСмотреть фотографии
11:32
Volkswagen Touareg - отличный выбор для любителей внедорожниковСмотреть фотографии
11:20
Парень с девушкой пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Житель Саратова устроил «Лас-Вегас» в жилом доме в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Собирали крыши и деревья: во Фролово Волгоградской области устраняют последствия ураганаСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградскую область придет долгожданное похолоданиеСмотреть фотографии
08:13
Снесут и построят заново: новую поликлинику для онкобольных в Урюпинске возведут за 205 млн рублейСмотреть фотографии
21:43
Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат Зверев выдвинулся в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
В Волгоградской области на мизер сократились долги по зарплатеСмотреть фотографии
18:05
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кодаСмотреть фотографии
17:49
Жители Волгоградской области завалили жалобами РоспотребнадзорСмотреть фотографии
16:29
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсуСмотреть фотографии
15:42
Вода цвета капучино выводит из строя счетчики в домах жителей Урюпинска Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
15:09
Жителей Волгоградской области не оставят без хлебаСмотреть фотографии
14:27
Роддом и паровоз в Волгограде обрели границыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы переходят на смартфоны премиального сегмента с большим объемом памятиСмотреть фотографии
13:19
Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 