Бизнес в объективе: «Ростелеком» в Волгограде оснастил системой видеонаблюдения компанию «Энергобилдинг»





«Ростелеком» развернул и настроил систему видеонаблюдения для волгоградской компании, работающей в сфере недвижимости — ООО «Энергобилдинг». Специалисты национального провайдера установили 17 наружных IP-камер и подключили их к облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Цифровое решение транслирует видеоизображение территории со складскими и офисными помещениями, обеспечивает удаленный видеоконтроль за рабочими процессами, сохранностью имущества, помогает пресечению нежелательных действий работников и сторонних лиц.

«Для нашей компании установка видеокамер — производственная необходимость. Контроль за территорией базы важен и для нас, и для арендаторов. Это делает бизнес более безопасным и способствует профилактике нарушений правил распорядка, каких-либо противоправных действий, в том числе и в отношении нашего имущества»,— отметил Николай Водолазко, генеральный директор ООО «Энергобилдинг».

Трансляцию изображения пользователь может видеть в реальном времени или в записи с нескольких камер одновременно. В случае необходимости доступен просмотр видеоархива до 30 дней – они находятся в защищенном облачном хранилище «Ростелекома».

«Сервис “Видеонаблюдение для бизнеса” – эффективный инструмент для выполнения задач бизнеса любого масштаба. Защищенное хранение записей с камер в дата-центрах компании, простота и удобство управления через личный кабинет, настройки в соответствии с поставленными задачами делают ее востребованной у предприятий. Тем более, по подсчетам специалистов, облачное видеонаблюдение позволяет значительно экономить по сравнению с установкой аналоговых видеосистем», — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Видеонаблюдение для бизнеса» – облачное решение, и для его подключения не требуется сетевая инфраструктура. Доступ к видеокамерам обеспечивается через интернет, по защищенному каналу. Сегодня в Волгоградской области этим сервисом от национального цифрового провайдера пользуются более 200 предприятий и организаций.