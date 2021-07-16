Общество 16.07.2021 12:24
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16.07.2021 12:24
МУП "Метроэлектротранс" признано нарушившим закон о защите конкуренции при сдаче помещений станции "Профсоюзная" в аренду. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского УФАС, решение принято по результатам рассмотрения дела о нарушении МУПом антимонопольного законодательства.
"Мы выявили многочисленные нарушения и при заключении самого договора, и в дополнительном соглашении, в связи с чем признали МУП "Метроэлектротранс" Волгограда нарушившим ст. 17.1 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. Предприятию выдано предписание о принятии мер по возврату имущества предприятию", - сообщила заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева.
Кроме того, в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о признании недействительным договора аренды, заключенного между МУП "Метроэлектротранс" Волгограда и индивидуальным предпринимателем, в котором участвует Волгоградское УФАС. Как ранее сообщалось со ссылкой на документы суда, надзорный орган перечислил несколько требований к предприятию и предпринимателю Эллине Эктовой: признать недействительным решение комиссии о признании недействительным аукциона и заключении договора аренды части пешеходного перехода станции скоростного трамвая "Профсоюзная" с единственным участником; признать недействительным договор аренды с Эллиной Эктовой, а также обязать предпринимателя вернуть часть пешеходного перехода МУП "Метроэлектротранс".
Ранее, напомним, в скандальной истории с "захватом" подземного перехода станции "Профсоюзная" разбирались совместно прокуратура и УФАС. В антимонопольном ведомстве установили, что и договор аренды, и дополнительное соглашение с индивидуальным предпринимателем в ноябре прошлого года были заключены не на условиях аукционной документации. Так, и документация, и проект договора предусматривали, что имущество передается в течении 30 дней с момента подписания договора (т.е. до 05.12.2020). Однако в заключенном договоре предусмотрено уже 60 дней на передачу имущества. Фактически же оно было передано только 09.02.2021, т.е. по истечении 90 дней с момента подписания договора. И лишь с этого момента начался срок действия договора и оплата арендной платы, что также не соответствует аукционной документации. При этом в течении этих 3-х месяцев будущий арендатор возводила торговые павильоны, не оплачивая арендной платы, а также затраченной электроэнергии. В антимонопольном органе, где возбудили дело по данному факту, выражали недоумение "непонятной" щедростью муниципального предприятия при том, что арендная плата за месяц составляет 65 тысяч рублей за месяц.
Примечательно, что представитель МУП "Метроэлектротранс" на одном из заседаний в УФАС пояснил, что выявленные расхождения в документации аукциона, проекте договора и заключенном договоре, носят незначительный характер и являются лишь ни на что не влияющими "описками" и "арифметическими ошибками". Однако каких-либо доказательств устранения этих "ошибок" МУП "Метроэлектротранс" Волгограда комиссии не представило.
В УФАС выразили надежду, что суд учтет позицию антимонопольного ведомства и договор будет расторгнут до того момента, как закончится срок его действия.
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