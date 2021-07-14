Интернет-продажу сертификатов о вакцинации пресекли в Волгограде

В досудебном порядке в Волгограде заблокированы страницы в интернете с предложениями о дистанционной продаже сертификатов о вакцинации. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ходе мониторинга была обнаружена указанная информация в мессенджере Telegram и группе соцсети "ВКонтакте". Помимо продажи сертификатов, там содержались сведения о способах их оплаты и доставки. На страницах также было указано, что для приобретения сертификата достаточно предоставления копии паспорта, номера СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования.

Эти сообщества объединяли несколько тысяч пользователей. Указания на обязательность посещения медицинского учреждения, а также на необходимость вакцинации на страницах сообществ не имелось.

Распространение таких сведений в свободном доступе, по мнению прокуратуры, способствует формированию у граждан искаженного представления о возможности приобретения перечисленных медицинских документов. Это может спровоцировать рост заболеваемости населения, а также поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, считают в надзорном ведомстве.

В настоящее время доступ к страницам сообществ ограничен.

Материалы проверки прокуратурой региона также направлены в ГУ МВД России по Волгоградской области для установления лиц, разместивших вышеуказанные сведения, и привлечению их к ответственности.



