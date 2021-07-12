Торговый павильон сгорел на рынке «Народная ярмарка» в Волгограде

Происшествия 12.07.2021 22:42
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12.07.2021 22:42
Эксперты устанавливают причину пожара в торговом павильоне на улице Исторической, 181Д, где расположен рынок «Народная ярмарка» в Дзержинском районе. Возгорание в магазине произошло сегодня в 21.23, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.
К моменту прибытия расчетов 1-ого отряда ФПС регионального ГУ МЧС павильон площадью 40 квадратных метров был полностью охвачен огнем. В 21.54 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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