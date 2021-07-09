Экономика

Коронавирус «съест» свыше 5 миллиардов из бюджета Волгоградской области

Экономика 09.07.2021 14:44
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09.07.2021 14:44


Свыше 5,5 миллиарда рублей предусмотрено в текущем году на борьбу с коронавирусом в Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на парламентском часе в областной думе первый заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Александр Дорждеев. По его словам, средства пойдут на приобретение лекарственных препаратов, специальных выплат медикам и компенсаций за отпуск, оснащение инфекционных стационаров кислородом, приобретение СИЗ, обязательное тестирование на COVID-19, проектирование строительства инфекционных корпусов в Михайловке и Камышине, диспансеризацию переболевших коронавирусом граждан и многое другое. Ранее сообщалось, что на борьбу с COVID-19 в Волгоградской области в 2021 году будет направлено 9,7 миллиарда рублей. Средства планировалось направить на расширение мощности лечебных учреждений, приобретение оборудования и медикаментов, обеспечения стимулирующих выплат медицинским работникам и оказание поддержки пострадавшим в пандемию отраслям экономики. 
Отметим, что в прошлом году борьба с пандемией обошлась Волгоградской области в 17 миллиардов 485 миллионов рублей - это средства как областного, так и федерального бюджетов. "Большая часть была направлена на укрепление учреждений здравоохранения", - пояснил Дорждеев. В прошлом году регион, столкнувшись с новой инфекцией, вынужден был закупать аппараты ИВЛ, газоанализаторы, рентгеновские аппараты, КТ, кислородные станции и другое специализированное оборудование. На эти цели ушло порядка 1,5 миллиарда рублей.
За все время пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 64,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Скончались от нового вируса 1578 человек.
Фото из архива "Высоты 102"

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