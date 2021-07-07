Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетом
Телеком 07.07.2021 11:52 Новости компаний
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07.07.2021 11:52 Новости компаний
«Ростелеком» заключил соглашение о сотрудничестве по внедрению комплексных цифровых решений в сельскохозяйственной отрасли региона с Волгоградским государственным аграрным университетом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Подписи на документе поставили директор Волгоградского филиала компании Сергей Пулинец и врио ректора вуза Виталий Цепляев. Подписание состоялось в рамках регионального форума «День поля» на заседании расширенной коллегии комитета сельского хозяйства Волгоградской области, и стало этапом в развитии договоренностей между национальным цифровым провайдером и руководством региона на Петербургском международном экономическом форуме.
«Наша сотрудничество с Волгоградским агроуниверситетом получило ускорение. Уже сейчас у нас есть ряд совместных наработок и экспертиз, которые вселяют уверенность в том, что мы можем предложить эффективные и доступные решения волгоградским аграриям», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В рамках соглашения участники намерены развивать технологии для автоматического контроля и анализа событий на сельхозпредприятиях, вести анализ и выявлять наиболее актуальные потребности аграриев в умных решениях, обмениваться опытом и вести подготовку специалистов по цифровому профилю в агропромышленной сфере.
«Без цифровизации сельскохозяйственной отрасли дальнейшее ее активное развитие невозможно – в этом я твердо уверен. С “Ростелекомом” мы быстро нашли точки взаимодействия и поняли, что нужны друг другу. “Ростелеком” – это тот партнер, который всегда поможет и найдет простое и эффективное решение ваших задач», — отметил Виталий Цепляев, временно исполняющий обязанности ректора ВолГАУ.
Сегодня в числе клиентов «Ростелекома» в Волгоградской области более 300 сельскохозяйственных предприятий, таких как АО «Агрофирама “Восток”», ООО «Агрокоплекс “Волжский”», АО «Краснодоское» и другие. Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений для компании. Национальный цифровой провайдер обладает всеми необходимыми компетенциями для решения задач в это сфере, в числе которых отраслевая экспертиза, широкая сеть дата центров, опыт реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые решения, применимые в сельском хозяйстве. Более подробно узнать о сервисах и продуктах компании можно на сайте и по телефону 8 800 200 3000.
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