«Ростелеком» заключил соглашение о сотрудничестве по внедрению комплексных цифровых решений в сельскохозяйственной отрасли региона с Волгоградским государственным аграрным университетом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Подписи на документе поставили директор Волгоградского филиала компании Сергей Пулинец и врио ректора вуза Виталий Цепляев. Подписание состоялось в рамках регионального форума «День поля» на заседании расширенной коллегии комитета сельского хозяйства Волгоградской области, и стало этапом в развитии договоренностей между национальным цифровым провайдером и руководством региона на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наша сотрудничество с Волгоградским агроуниверситетом получило ускорение. Уже сейчас у нас есть ряд совместных наработок и экспертиз, которые вселяют уверенность в том, что мы можем предложить эффективные и доступные решения волгоградским аграриям», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках соглашения участники намерены развивать технологии для автоматического контроля и анализа событий на сельхозпредприятиях, вести анализ и выявлять наиболее актуальные потребности аграриев в умных решениях, обмениваться опытом и вести подготовку специалистов по цифровому профилю в агропромышленной сфере.

«Без цифровизации сельскохозяйственной отрасли дальнейшее ее активное развитие невозможно – в этом я твердо уверен. С “Ростелекомом” мы быстро нашли точки взаимодействия и поняли, что нужны друг другу. “Ростелеком” – это тот партнер, который всегда поможет и найдет простое и эффективное решение ваших задач», — отметил Виталий Цепляев, временно исполняющий обязанности ректора ВолГАУ.