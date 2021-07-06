Wi-fi, безнал и шведский стол: в волгоградской гимназии оператор питания приступил к работам по обновлению столовой
Общество 06.07.2021 14:36 Новости компаний
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06.07.2021 14:36 Новости компаний
Компания «Виво Маркет» начала демонтаж конструкций в зале для приема пищи столовой Гимназии №12 Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, на следующей неделе подрядчики приступят к строительно - монтажным работам на объекте с тем, чтобы к 1 сентября школьное кафе было готово к обслуживанию гимназистов.
По плану до конца лета в обеденном зале полностью заменят пол, радиаторы, входную группу, окрасят стены и нанесут граффити согласно дизайнерскому решению; организуют дополнительные посадочные места и заменят мебель; установят новую линию раздачи блюд по типу “шведского стола”, выделят зону сбора грязной посуды; оснастят новую столовую посудой и столовыми приборами; увеличат зону мытья рук. Кстати, дизайн-проект нового школьного кафе ученики и их родители выбирали сами путем голосования.
В обновленных стенах дети из 1-4 классов будут получать, как и раньше, организованное бесплатное питание. А вот ученики средней и старшей школы получат возможность выбирать блюда, представленные на “шведском столе”.
В столовой Гимназии №12 планируется отработать и другие современные концепты: wi-fi и безналичный расчет. Это значит, что столовая станет современным пространством и превратится в территорию для общения и обучения - в новом школьном кафе можно будет проводить мастер-классы и образовательные курсы.
С инициативой модернизировать столовую к руководству оператора питания «Виво Маркет» обратились директор и родительский актив школы. Изначально Гимназия не вошла в перечень 22 школ, предлагаемых к реконструкции проектом муниципально-частного партнерства “Школьное кафе”, который еще обсуждается с мэрией. Однако благодаря активной позиции администрации школы и родителей именно эта гимназия стала пилотной площадкой “Школьного кафе”.
«Виво Маркет» планирует регулярно рассказывать о каждом этапе модернизации на своем Ютуб канале.
Компания системно обновляет инфраструктуру, связанную с организацией школьного питания. Это делается для того, чтобы услуга волгоградским школьникам оказывалась качественно, а те, в свою очередь, могли получать удовольствие от школьных завтраков и обедов.
Первым этапом стало строительство в Кировском районе современного комбината питания, где производятся полуфабрикаты различной степени готовности для волгоградских школ.
В этом году найдено технологичное решение и для обеспечения безопасным питанием школ с буфетами - это те образовательные учреждения, пищеблоки которых были построены в 60-е 70-е годы прошлого века и где, в соответствии с современными стандартами, нет возможностей для приготовления пищи. Ранее завтраки и обеды для них готовили повара соседних школ. В новом учебном году эту функцию будет выполнять фабрика-кухня, которая сейчас создается в Дзержинском районе. Это будет мощная производственная площадка, оснащенная современным оборудованием. Строительство фабрики-кухни даст возможность разгрузить столовые, а еще обеспечить дополнительный контроль за безопасностью и качеством приготовленных блюд. Новый объект планируется запустить в работу к 1 сентября.
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