



Больше полугода жители села Большие Чапурники в Светлоярском районе не могут справить новоселье из-за бездействия местных коммунальщиков. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, новый директор МУП ЖКХ «Большечапурниковское КХ» Ринат Шарипов ушел в глухую оборону и не дает селянам внятного ответа, когда в их домах появится вода.

«В 2019 году после получения в аренду земельного участка для строительства жилого дома я обратилась в МУП, чтобы к моему участку и участкам моих соседей провели водопровод. Бывший директор Безбожнов ответил, что денег у организации нет, и посоветовал проложить трубу за собственные средства», — рассказала арендатор земельного участка по ул. Степная, 53 Анна Майгатова. Восемь семей сложились по 35 тысяч рублей — этих средств хватило на заказ проекта и приобретение необходимых 500 метров трубопровода диаметром 110 мм. Прежний директор МУПа Алексей Безбожнов согласовал проект и технические условия, а 6 июля он и Майгатова подписали договор на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения.

Заветная вода казалась как никогда близко — прокопали траншею, водопровод практически проложили, а 22 июля Анне Майгатовой выдали лист согласования работ по проведению водопроводной сети. Селянка получила визы начальника Красноармейского РЭС и главного архитектора Светлоярского района. Следующей должна была стать подпись директора МУП ЖКХ «Большечапурниковское КХ». Но в июле 2020 года Безбожнова в кресле руководителя сменил Ринат Шарипов, к которому Майгатова обратилась с листом согласования в начале октября, однако ответа так и не получила. Через месяц женщина пожаловалась в антимонопольную службу — ведомству Шарипов все же ответил, аргументировав свой отказ тем, что якобы не видел проекта нового водопровода.

Уставшие от борьбы за коммунальный ресурс селяне в апреле этого года обратились в прокуратуру Светлоярского района. Надзорный орган встал на сторону жителей и направил два представления: в адрес Шарипова и в адрес главы Светлоярского района, должность которого в настоящее время занимает Татьяна Распутина. Тем не менее, меры прокурорского реагирования не повлияли на директора МУПа, который продолжает играть в «кошки-мышки» с жителями Больших Чапурников.

Корреспонденту информагентства не удалось дозвониться ни по одному из телефонов, указанных на сайте «Большечапурниковского КХ». «Высота 102» направила официальный запрос в адрес руководства МУПа с просьбой пояснить, в связи с чем не проводится согласование работ по проведению водопроводной сети на улице Степной в Больших Чапурниках.