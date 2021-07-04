Общество 04.07.2021 15:38
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04.07.2021 15:38
Компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей взыскал с городской администрации волгоградец, который подвергся нападению стаи бродячих нечипированных собак в парке «Волгоград-Баку». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, ранее Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования пострадавшего частично: без компенсации, но с выплатой расходов на адвоката, стоимости порванных кроссовок и почтовых расходов. Коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда отменила решение в части отказа в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.
По материалам дела, инцидент произошел рано утром 15 июля 2020 года. На волгоградца во время велопрогулки в парке напала стая бездомных собак. В результате велосипедисту были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, а также повреждены кроссовки марки «Adidas», стоимостью 6399 рублей 20 копеек. Пострадавший обратился в больницу, где ему обработали раны, наложили повязки и сделали профилактическую прививку от бешенства. По мнению волгоградца, указанный случай произошел в результате бездействия городской администрации, выразившегося в ненадлежащем исполнении обязанностей по организации мероприятий по отлову безнадзорных животных. Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон и показания свидетелей, суд с этими доводами согласился.
Напомним, согласно внесенным изменениям в законодательство, бродячих собак запрещено умерщвлять. Бездомышей должны отлавливать, стерилизовать, прививать, а затем возвращать в привычную среду обитания, то есть на улицы, откуда их и забрали. В 2020 году департаменту городского хозяйства администрации Волгограда на финансирование расходов по отлову и содержанию животных без владельцев были выделены бюджетные ассигнования в размере более 10 миллионов рублей. Однако этой суммы явно не хватает для решения проблемы бродячих животных. В Волгоградской областной думе как-то сравнили бродячих собак с бандитами из 90-х, от которых сегодня вынуждены отбиваться жители. Так, по данным сентября 2020 года, в Волгоградской области официально учтено 19549 бездомных животных, на которых требуется финансирование в размере 130 млн рублей.
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