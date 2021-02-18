









Жители Волгоградской области сегодня вынуждены защищаться от бездомных собак, как от бандитов в 90-е годы. Такую характеристику, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», ситуации с безнадзорными животными в регионе дал сегодня спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

«Если в 90-е годы ходили с битами и отбивались от бандитов, то сейчас уже по городу с палками ходят и отбиваются от собак», - сказал Александр Блошкин на парламентском часе, посвященном актуальным вопросам экологии и природопользования. На вопрос депутатов, как решается проблема с безнадзорными животными в регионе, попыталась ответить председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

По ее словам, если в 2019 году в регионе на учете было 26365 бездомных собак, то уже в 2020 году их насчитывалось 20839. Число отловленных животных выросло в два раза - с 2040 собак в 2019 году до 5300 в 2020-ом. Увеличилась грантовая поддержка из бюджета Волгоградской области некоммерческих организаций, которые отлавливают и содержат бездомышей, с 4 до 8 миллионов рублей в 2021 году. Сейчас в регионе при обращении с бездомными животными применяется метод ОСВВ. По словам Аликовой, эта аббревиатура означает следующие действия - отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение животных в естественную среду обитания. Убивать собак сегодня категорически запрещено.

Галина Аликова подробно рассказала, сколько в Волгоградской области сегодня приютов, отметив, что их строительство - очень затратное мероприятие. Власти региона возлагают большие надежды на федеральные деньги, которые с 2022 года будут направлены на строительство приютов для бездомных животных, в том числе и в Волгоградской области.

Доклад чиновницы, видимо, не полностью удовлетворил спикера облдумы. Александр Блошкин попросил председателя областного комитета ветеринарии "отойти от цифр и правильных слов, и ответить на вопрос как человек, курирующий это направление".

"Вот ваше видение. Мы доживем до того светлого будущего, когда будем ходить без палок по Волгограду, по Урюпинску, не боясь собак, и наши дети, наши внуки?", - спросил он Галину Аликову.

«Да, доживем», – заверила спикера руководитель ведомства. "Но для этого, чтобы это быстро случилось, необходимо 80% животных одновременно изъять из окружающей среды и провести все манипуляции, о которых я говорила", - заявила Аликова. В противном случае наступление светлого будущего, спрогнозировала чиновница, затянется на 7-8 лет.

Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, районы и городские округа Волгоградской области в 2021 году получат субсидии на отлов 1461 бродячей собаки. Это только 7,5% от учтенной численности безнадзорных животных в регионе. При этом финансирование предназначено для 27 территорий из 39.

Муниципальным образованиям выделят 10 млн рублей, что составляет только 10% от потребности в финансировании. Столько же денег районам области направлялось и в предыдущие несколько лет. Некоторые районные администрации получат не более 100 тысяч рублей, которых хватит на 12-14 голов. Дополнительные субсидии из областного бюджета предусмотрены трем муниципалитетам, в которых регулированием численности безнадзорных животных занимаются зоозащитные некоммерческие организации. На Волгоград выделено 5 млн рублей, на Волжский - 2 млн рублей, на Камышин - 1 млн.

По данным сентября 2020 года, в Волгоградской области официально учтено 19549 бездомных животных, на которых требуется финансирование в размере 130 млн рублей.



