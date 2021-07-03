Улицу в Волгограде второй день заливает водой





Уже второй день в Кировском районе Волгограда заливает улицу Воронкова около остановки «Библиотечная». Как сообщили ИА «Высота 102» жители, пока они не видели никакой техники и рабочих на месте потопа, хотя передали информацию о случившемся в аварийные службы. «Видно, у нас много лишней воды, если никто не спешит устранять аварию, - рассказали горожане. – Интересно, а платить за эту затопленную улицу будем мы?».

В ООО «Концессии водоснабжения» пояснили, что в колодце на изношенном участке сети образовалась течь. Бригады уже приступили к замене этого участка трубопровода. Предположительно, работы будут завершены сегодня до конца рабочего дня.