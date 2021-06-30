



Заболевшая коронавирусом поэтесса Наталья Касимцева, которой просил помочь известный продюсер Макс Фадеев, находится в настоящий момент в Камышинской городской больнице, где ей предстоит пройти КТ-исследование. «После КТ врачи решат, будут ли меня госпитализировать», - рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» Наталья. По ее словам, у нее еще держится температура, но больше Наталья переживает за то, что не смогла похоронить свою маму. «Ее хоронят сегодня, а я даже не смогла с ней попрощаться», - едва держится Наталья.

Наталья Касимцева приехала из Москвы в Котово к маме, которая заболела коронавирусом. Пожилую женщину сначала госпитализировали в Котовскую ЦРБ, затем перевели в Камышин, однако болезнь стремительно развивалась и спасти ее не удалось. Как у контактного лица, у Натальи также был взят анализ на коронавирус. Диагноз подтвердился и Наталье пришлось сесть на самоизоляцию. По словам нашей землячки, течение болезни у нее – не самое тяжелое. Рентген, сделанный в понедельник, не обнаружил пневмонии.

«Меня обеспечили лекарствами, продукты мне приносили друзья – оставляли у двери пакеты, - рассказала Наталья Касимцева. – Спасибо всем, кто мне помогает, и врачам особенно».

Наталья призналась, что видеообращение Макса Фадеева к властям Волгоградской области с просьбой оказать ей помощь было для нее неожиданностью. «Я ему не говорила, что больна. Мы с Максом записываем альбом и понадобилась моя подпись на договоре, вот мой директор ему и сообщила, что я заболела коронавирусом. Он переживает за меня, вот и решил помочь. Мне везет на неравнодушных людей», - призналась поэтесса.

Напомним, Наталья Касимцева хорошо известна в российском шоу-бизнесе. Песни на ее слова поют Максим Фадеев, Наргиз, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерия, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Юлия Савичева, Олег Майами, Александр Малинин, Григорий Лепс, Эмин, Сергей Лазарев и многие другие артисты.



