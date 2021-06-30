Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушений





Свыше трех десятков нарушений выявили инспекторы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в МУП «ЖКХ Городищенского района» Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ведомстве, юридическое лицо и директор МУП привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму в 220 тысяч рублей.

Проверка была плановой, однако на предприятии, видимо, к ней были не готовы. Из 32 выявленных нарушений основная масса касалась невыполнения мероприятий по устранению замечаний, выявленных при проведении экспертиз промышленной безопасности, а также нарушений обязательных лицензионных требований.

Накануне Госжилнадзор по Волгоградской области оштрафовал предприятие за недостаточно горячую воду в доме №24 в пер. Свободном в Городище.



