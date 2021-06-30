Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушений

Общество 30.06.2021 19:48
0
30.06.2021 19:48
Свыше трех десятков нарушений выявили инспекторы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в МУП «ЖКХ Городищенского района» Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ведомстве, юридическое лицо и директор МУП привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму в 220 тысяч рублей.
Проверка была плановой, однако на предприятии, видимо, к ней были не готовы. Из 32 выявленных нарушений основная масса касалась невыполнения мероприятий по устранению замечаний, выявленных при проведении экспертиз промышленной безопасности, а также нарушений обязательных лицензионных требований.
Отметим, что в текущем году МУП «ЖКХ Городищенского района» несколько раз упоминалось в негативном свете. Так, в феврале был уволен начальник аварийно-диспетчерской службы МУП «ЖКХ Городищенского района» после скандала с падением ребенка в яму. Также на слуху была история с вонючей питьевой водой в поселке Красный пахарь. Прокуратура из-за проблем с водоснабжением в этом населенном пункте подала в суд на МУП «ЖКХ Городищенского района», потребовав обеспечить отбор проб питьевой воды в Красном пахаре в рамках производственного контроля.
Накануне Госжилнадзор по Волгоградской области оштрафовал предприятие за недостаточно горячую воду в доме №24 в пер. Свободном в Городище.
Реклама
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса Фадеева30.06.2021 18:00
Общество 30.06.2021 18:00
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочников30.06.2021 17:51
Общество 30.06.2021 17:51
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с труб30.06.2021 17:28
Общество 30.06.2021 17:28
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университета30.06.2021 17:13
Общество 30.06.2021 17:13
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июня30.06.2021 16:16
Общество 30.06.2021 16:16
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской области30.06.2021 16:14
Общество 30.06.2021 16:14
От коронавируса умер 32-летний волгоградец30.06.2021 14:23
Общество 30.06.2021 14:23
Как пройти процедуру банкротства физических лиц30.06.2021 10:45
Общество 30.06.2021 10:45
Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у воды30.06.2021 09:12
Общество 30.06.2021 09:12
Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный удар30.06.2021 09:11
Общество 30.06.2021 09:11
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисов29.06.2021 17:58
Общество 29.06.2021 17:58
Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обеды29.06.2021 15:02
Общество 29.06.2021 15:02
Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской области29.06.2021 09:17
Общество 29.06.2021 09:17
Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» воду29.06.2021 09:09
Общество 29.06.2021 09:09
Скончалась бывший главврач детской поликлиники в Волгограде29.06.2021 08:44
Общество 29.06.2021 08:44
Реклама