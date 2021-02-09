Общество

В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в яму

Общество 09.02.2021 16:15
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09.02.2021 16:15


Сегодня уволен начальник аварийно-диспетчерской службы МУП «ЖКХ Городищенского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального образования, Сергей Гниломедов написал заявление об уходе по собственному желанию. Однако его решение напрямую связано с громкой историей о падении ребенка в коммунальную яму. Приказ об увольнении подписан сегодня гедиректором муниципального предприятия, который также понес ответственность за скандальное происшествие.
Напомним, накануне административная комиссия органа местного самоуправления наложила на руководителя коммунального предприятия Петра Воробьева и на МУП штрафы в сумме 10 и 20 тысяч рублей соответственно. Согласно ст.8.7 «Нарушение правил благоустройства» Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – это минимально возможные размеры штрафов. Санкции оказались щадящими, поскольку ранее ни директор, ни предприятие на таком правонарушении не попадались.
Падение третьеклассника из поселка Городище в коммунальную яму произошло 14 января. Котлован, наполненный водой, находился рядом с детской площадкой и не был огорожен. Мальчик поскользнулся, рухнул в яму и оказался в ледяной воде. Ребенка спасли прибежавшие на крики соседи. Дома у мальчика, который сильно испугался и замерз, поднялась температура. Женщина, которая участвовала в спасении мальчика, в интервью информагентству заявила, что, по ее мнению, ЧП произошло из-за разгильдяйства коммунальщиков.

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