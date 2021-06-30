Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университета

Общество 30.06.2021 17:13
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30.06.2021 17:13
В новом учебном году в Волгоградский медицинский университет совместно с французским университетом Гренобль – Альпы реализует программу дистанционного образования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, поступить на обучение могут студенты направления «Менеджмент» по окончании второго курса.
«Совместную программу дистанционно реализуют кафедра экономики и менеджмента Волгоградского государственного медицинского университета и факультет экономики и управления университета Гренобль-Альпы (Франция). Обучающиеся узнают о европейской экономике, об экономической интеграции, об экономике окружающей среды, откроют для себя французский язык как иностранный и много другое. Занятия будут вести ведущие преподаватели факультета экономики и управления университета Гренобль-Альпы на английском или французском языке по выбору слушателя», – рассказала заведующий кафедрой экономики и менеджмента ВолгГМУ Светлана Соболева.
Программа подойдет для студентов, успешно окончивших 2-й курс в российском университете, и может быть прекрасной альтернативой или дополнением к российской магистратуре. Освоение программы способствует работе в международных компаниях, работе в российских экспортно-ориентированных компаниях и приобретению новых профессиональных компетенций.
В ВолгГМУ уже 10 лет готовит бакалавров и магистров для сферы здравоохранения. Студенты за время обучения проходят практику в лечебных учреждениях Волгограда, а после окончания вуза устраиваются на работу в отделы закупок, кадров, экономические, плановые и другие подразделения.
Выпускники успешно применяют полученные знания в органах управления здравоохранением, страховых и фармацевтических, в том числе и международных компаниях.
Существенным преимуществом выпускников направления «Менеджмент» являются широкие знания, позволяющие найти работу и в других отраслях экономики, заняться предпринимательством.
В этом году на очной форме обучения в ВолгГМУ выделено 25 бюджетных мест. На заочную приглашаются выпускники медицинских и других колледжей, а в магистратуру – лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие повысить свою квалификацию в сфере управления.
Медицинский университет Волгограда сегодня – это многопрофильный вуз, готовящий не только врачей, но и высококвалифицированных менеджеров.
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