Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у воды

Общество 30.06.2021 09:12
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30.06.2021 09:12
Первое в этом году место отдыха у воды откроется в Волгограде на песчаной косе в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, береговая линия полностью оборудована для досуга, но купаться в Волге официально пока не разрешено.
Сейчас городская комиссия проверяет площадку на соответствие нормам закона и СанПиН. Ранее участок косы площадью 4 тысячи квадратных метров расчистили от сорняков и мусора, дно Волги в этом месте обследовали и выровняли. Для отдыхающих установлены биотуалеты, кабинки для переодевания камеры хранения, беседки, скамейки и шезлонги. С учетом соблюдения социальной дистанции на площадке смогут разом разместиться 150 человек.
К подготовке мест для отдыха у воды в администрации приступили после снижения уровня воды в Волге. В мэрии уточнили, что в этом году гидрологическая обстановка нормализовалась только в конце июня.
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