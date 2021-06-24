Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в Волгограде

Общество 24.06.2021 17:13
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24.06.2021 17:13
В Волгограде завершились тактико-специальные учения по организации и проведению контртеррористической операции в местах массового пребывания людей. "Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты", - сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области.
Учения проводились сегодня на территории Волгограда в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2021 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета. В них принимали участие объединенная группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа городского округа город-герой Волгоград.
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