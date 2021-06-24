Как сэкономить на оплате проезда по Волгограду





Транспортная схема Волгограда последние годы претерпела значительную трансформацию – исчезли многие частные извозчики, появились новые маршруты общественного транспорта. Зачастую поездки из одного конца города в другой из-за его протяженности приходится тщательно планировать, просчитывая время в пути, количество пересадок. Познакомится с расписанием движения городского транспорта Волгограда равно, как и проложить свой маршрут, можно на едином портале Онлайн-транспорт Волгограда

Пересадки для волгоградцев – дело привычное, и, конечно, каждый при этом стремится экономить. Известно, что стоимость проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе, скоростном трамвае — 25 рублей при оплате наличными или банковской картой. К оплате принимаются бесконтактные банковские карты, а также смартфоны, оснащенные технологией ApplePay, Samsung Pay или GooglePay.

Однако банковские карты платежной системы «Мир» с начала весны этого года – на особом положении. Для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка стоимость проезда на муниципальном транспорте, оборудованном устройствами для приема бесконтактных банковских карт, стала на 6 рублей меньше**.

«Я каждый день на работу еду из Тракторозаводского района до центра Волгограда. Карта «Мир» у меня давно и приятно, что, оплачивая ей проезд, есть возможность экономии. Хочется, чтобы эта акция продолжалась», — поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102» жительница Волгограда Елена Полянская.

По словам жителя Дубовки Волгоградской области Михаила Зарайского, экономить на оплате проезда для него также актуально. «По рабочим делам я часто приезжаю в Волгоград. Узнал, что можно оплачивать проезд картой «Мир» со скидкой и теперь только ей и пользуюсь», – рассказал Михаил.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, акция продлится до 30 июня 2021 года. За 19 рублей можно проехать на транспорте МУП «Метроэлектротранс», МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7», ООО «Волгоградский автобусный парк».

** Акция платежной системы «Мир» при поддержке МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и Сбербанка.



