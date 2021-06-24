Общество 24.06.2021 12:02
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24.06.2021 12:02
Закон Волгоградской области «О проведении схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан» принят в двух чтениях на заседании областной думы. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», парламентарии единогласно проголосовали «за» без обсуждения законопроекта.
Проект регионального закона был подготовлен на основе федерального. Он предусматривает новое основание для проведения схода граждан – если те решат «скинуться» на решение какой-нибудь проблемы местного значения. Речь идет о жителях многоквартирных домов, жилых кварталов или территорий, где проживает не менее 10 человек. Теперь они получили право собираться для установления величины разового платежа на решение какого-либо злободневного вопроса – например, в сфере благоустройства, сбора отходов или строительства дорог. Установленный людьми платеж будет обязательным для всех жителей конкретной территории, но для льготных категорий населения он может быть уменьшен.
Авторами региональной инициативы выступили Самвел Аветисян, Александр Блошкин, Сергей Булгаков, Алексей Волоцков, Тамара Головачева, Евгений Кареликов, Михаил Струк и Александр Феронов.
Принцип самообложения граждан регулируется бюджетным кодексом РФ, а также федеральным законом, изданным еще в начале нулевых – «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». На законодательном уровне самообложение позволяет восполнить местный бюджет какого-либо населенного пункта. Понятие «средства самообложения» некоторые эксперты интерпретируют как нечто среднее между налогом и «принудительно-добровольным» взносом.
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