Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорби

Вчера, 22 июня, волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

На привокзальной площади станции Сарепта сотрудники магистрали и студенты Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь участников Великой Отечественной войны. В завершение церемонии память погибших героев почтили минутой молчания.

В тот же день работники станции Петров Вал организовали акцию «Свеча памяти» у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто». На железнодорожных вокзалах станций Волгоград-1, Арчеда, Петров Вал, Волгоград-2, Котельниково, Волжский и Урюпино транслировались кадры исторической хроники. В 12 часов 15 минут по московскому времени для посетителей железнодорожных комплексов объявили минуту молчания.







