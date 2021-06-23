Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорби

Общество 23.06.2021 17:13 Новости компаний
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23.06.2021 17:13 Новости компаний
Вчера, 22 июня, волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.
На привокзальной площади станции Сарепта сотрудники магистрали и студенты Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь участников Великой Отечественной войны. В завершение церемонии память погибших героев почтили минутой молчания.
В тот же день работники станции Петров Вал организовали акцию «Свеча памяти» у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто». На железнодорожных вокзалах станций Волгоград-1, Арчеда, Петров Вал, Волгоград-2, Котельниково, Волжский и Урюпино транслировались кадры исторической хроники. В 12 часов 15 минут по московскому времени для посетителей железнодорожных комплексов объявили минуту молчания.
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