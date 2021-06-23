Дикая жара захватит Волгоград до конца недели





С сегодняшнего дня и до субботы в дневное время в регионе температура воздуха будет достигать от 40 до 41 градуса Цельсия. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, где выдали экстренное предупреждение. Самое опасное время для нахождения на улице – это с 13.00 до 17.00. Жителям со слабым здоровьем рекомендуется не покидать свои жилища.

Напомним, от аномальной жары страдают жители многих регионов, где подобная температура воздуха, в отличие от Волгограда – явление крайне редкое.



