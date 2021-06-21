Волгоградская гордума получила предупреждение из-за книг «Памяти»





ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» могут лишить полномочий по формированию, ведению архива и делопроизводства по регистрации захоронений на муниципальных кладбищах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, по результатам рассмотрения материалов прокуратуры Волгограда антимонопольный орган выдал предупреждение городской думе о необходимости внесения изменений в правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, утверждённых решением городского представительного органа. Речь также идет и о регистрации кремаций.

В Волгоградском УФАС пояснили, что в соответствии с действующим законодательством осуществление деятельности в области архивного дела, в том числе по оформлению документов, связанных с погребением, является функцией и полномочием органа местного самоуправления - по сути, администрации Волгограда. И это право не может быть делегировано какому-либо хозяйствующему субъекту, пояснили в антимонопольном органе. В Волгограде данные полномочия, как считают в УФАС, незаконно делегированы гордумой ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Срок исполнения предупреждения – до 1 августа 2021 года.



