Экономика

Банк «Открытие» получил премию «Золотой Меркурий» за лучшую банковскую программу для МСП

Экономика 21.06.2021 15:05 Новости компаний
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21.06.2021 15:05 Новости компаний


В Центре международной торговли состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Банк «Открытие» получил главный приз за лучшую банковскую программу для МСП, представив новые цифровые продукты. Кроме того, он стал победителем в дополнительной номинации «Устремленные в будущее» по оценкам предпринимательского жюри. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Банк «Открытие» презентовал набор услуг для компаний малого и среднего бизнеса. В частности, цифровой кредит для новых и действующих клиентов: подача заявки, получение решения и обслуживание этого кредита происходит онлайн. Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 дней. Кредит выдается без комиссий, страховок, поручительства и залога. Его максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Кроме того, банк представил welcome-овердрафт: расчетный счет для новых клиентов с бессрочным овердрафтом от 10 тысяч до миллиона рублей, а также предодобренные кредиты и овердрафты для активных клиентов на сумму до 10 миллионов рублей. Эти продукты также полностью цифровизированы.
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:
«Банк «Открытие» во второй раз стал лауреатом премии ТПП «Золотой меркурий»: в 2021 году он стал лучшим банком для МСП и получил специальную премию «Устремленные в будущее» за развитие цифрового кредитования. Мы создаем кредитные продукты на базе скоринга и машинного обучения, цифровой портрет клиента позволяет нам делать предпринимателям релевантные предложения, при этом корректно оценивая кредитные риски. Благодаря этому кредит онлайн – без документов и визита в офис – стал для наших клиентов удобным и быстрым продуктом. В первом квартале 2021 года 86% выданных в «Открытии» кредитов для МСП – цифровые».
Победитель в банковской номинации выбирался по итогам федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2021». Он проводился в шестой раз и был организован ТПП России при поддержке Банка России, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы.
В конкурсе участвовал 41 российский банк из 22 регионов страны. В финал вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства, набравшие наибольшее количество баллов по итогам «контрольной закупки», проведенной предпринимательским жюри.
Банки оценивались по 19 критериям – в этом году акцент в конкурсе был сделан на возможности взаимодействия с банком полностью в онлайн-режиме и стоимости эквайринга. Кроме того, жюри оценивало наличие бесплатных онлайн-сервисов, онлайн-бухгалтерии, расчетно-кассового обслуживания и банковских гарантий для обеспечения контрактов, а также развитие Системы быстрых платежей.
Финалисты выступали с презентациями своих программ, а победители конкурса определялись посредством онлайн-голосования предпринимателей из всех регионов России.

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