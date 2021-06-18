Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезон

Общество 18.06.2021 20:35
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18.06.2021 20:35
Городской пляж в Волжском сегодня официально открыли для всех желающих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, купаться разрешено с 10.00 до 20.00 – в это время на берегу дежурят спасатели.
Благоустройство пляжа начали после стабилизации уровня воды в Ахтубе. Водолазы обследовали дно, специалисты установили буи и обустроили детский сектор пляжа. Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды и песка – все показатели находятся в пределах нормы. Для отдыхающих подготовлены раздевалки, туалеты и питьевые фонтанчики. Территорию для купания обработали от комаров и клещей. Помимо этого на пляже работает система оповещения для напоминания купальщикам правил поведения на воде и трансляции срочных сообщений.
Отдыхающих просят соблюдать технику безопасности: не заплывать за буи, не прыгать с пирса и лодок. Запрещено плавать в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра.
В Волгограде купальный сезон пока не стартовал – официально не открыт ни один пляж.
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