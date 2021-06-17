На фестивале еды в Волгограде знатоки мировой кухни накормят 120 человек





Гастрономический фестиваль планируют провести в Волгограде осенью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на подготовку и проведение этого праздника еды в городе-герое планируют потратить 4,7 миллиона рублей. Агентством развития туризма Волгоградской области объявлен конкурс в электронный форме по поиску исполнителя услуг. Фестиваль еды, как указано в документах закупки, проводится для развития внутреннего туризма в рамках создания конкурентоспособного туристского продукта и его продвижения на внутреннем туристском рынке.

Планируется, что в будущем такой фестиваль в Волгограде станет ежегодным. Провести его планируют в ноябре, чтобы продлить региональный туристический сезон. От фестиваля ожидают новых гастрономических блюд, как основы регионального "ресторанного сета" или так называемых "ресторанных фишек".

Победитель конкурса должен разработать концепцию и программу фестиваля, привлечь экспертов-консультантов, коучей, спикеров, знатоков мировой кухни. Отмечается, что проведение гастрономического гала-ужина будет доверено ведущим российским и (или) зарубежным шеф-поварам. Присутствовать на этом событии смогут не более 120 человек - таковы требования к площадке, где пройдет финальная дегустация.



