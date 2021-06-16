Общество 16.06.2021 19:58
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16.06.2021 19:58
Жители многоквартирного дома №25 по ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе вынуждены существовать в ужасных условиях из-за бездействия УК «Волга-КомСервис». В бывшем общежитии уже много лет не было никакого ремонта - в общих туалетах текут трубы, а с потолка отваливается штукатурка, из-за этого весь санузел покрыт плесенью. Как сообщила ИА «Высота102» жительница этого дома Ольга Кирякина, они устали бороться с управляющей компанией, которая не обращает внимания на жалобы жителей. «Наша УК ничего не делает, заявки не рассматривают, сидим по уши в грязи и дышим плесенью», - говорит Ольга. При этом девушка платит за свою комнату площадью 22 кв.м. 6 тысяч рублей, плюс за ремонт и содержание имущества - еще почти тысячу рублей.
Не лучше ситуация и рядом с домом. Полуразрушенная пристройка без крыши давно превратилась в мусорную яму, источающую ужасный запах. Ольга пыталась дозвониться директору управляющей компании, отправляла ему сообщения в мессенджер, но та не брала трубки и не отвечала. В ответ девушка со своей соседкой написали жалобу на УК в администрацию города, после чего жилищная инспекция Волгограда провела проверку. Однако законный представитель ООО «УК «Волга-КомСервис» в назначенное время проверки не явился. Управление подготовило исковое заявление в суд о побуждении управляющей компании обеспечивать явку руководителя.
Однако ничего с того времени не изменилось - УК так и не выходит на связь с жильцами, а дом до сих пор находятся в плачевном состоянии.
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